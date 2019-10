Mutter versteckt ihr Baby zwei Jahre im Kofferraum

Sie wollte ihr Baby vor ihrem Ehemann verbergen und versteckte die kleine Serena daher sofort nach der Geburt im Kofferraum ihres Autos - und das für ganze zwei Jahre. Nun wurde die 51-jährige Rosa Maria Da Cruz dafür in Frankreich in einem Berufungsprozess zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Gericht in Limoges entzog ihr am Mittwoch außerdem das Sorgerecht für das inzwischen fast acht Jahre alte Mädchen.