Jeder achte Betrieb gibt Minderjährigen Alkohol

Auch Tabakabgabe wird getestet

Insgesamt gab jeder achte getestete Betrieb gebrannten Alkohol im Rahmen von Testkäufen an Minderjährigeab. Im Lebensmittelhandel erfüllten 88,1 Prozent das Jugendschutzgesetz, besonders gut schnitten Tankstellenshops mit 91,7 Prozent ab. Die meisten „schwarzen Schafe“ gab es bei Gastro-Betrieben, in denen Jugendliche gerne verkehren, auch hier wurde tagsüber getestet. Aber es hielten sich nur 80,9 Prozent an die Bestimmungen.Die Tests laufen übrigens bis Jahresende weiter, auch die (verbotene) Abgabe von Tabak an unter 18-Jährige wird auf die Probe gestellt.