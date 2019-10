Serieneinbrecher setzte sich nach Tunesien ab

Ein 35-Jähriger aus Linz wird beschuldigt im Jahr 2015 mindestens drei Einbrüche in Wohnhäuser in Linz begangen zu haben. Mittels DNA-Auswertung wurde er anschließend zwar ausgeforscht, er konnte jedoch, noch bevor er festgenommen werden konnte, nach Tunesien flüchten. Dort hielt er sich auch bis zuletzt auf. Intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben, dass er wieder nach Österreich zurückgekehrt war. So gelang es den Beamten ihn am 15. Oktober um 7 Uhr in einem Wohnheim in Linz festzunehmen. Bei seiner ersten Einvernahme zeigte er sich geständig und führte als Motiv die Finanzierung seiner damaligen Suchtkrankheit an. Den gestohlenen Schmuck veräußerte er in Linzer Pfandleihhäusern. Der Mann wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.