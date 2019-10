Verwechslung! Papst mit Tweet über NFL-Team

Papst Franziskus hat mit einem Tweet am Sonntag für viel Aufsehen in der amerikanischen Profi-Football-Liga (NFL) gesorgt. In dieser Mitteilung verlinkte er unabsichtlich die New Orleans Saints. Diese fühlten sich geehrt und konnten mit dem göttlichen Segen den fünften Sieg im sechsten Spiel einfahren.