Flucht vor der Polizei mit „frisiertem“ Mofa

Als der 16-jährige Mopedlenker die Polizei sah, gab er Gas. Verfolgt von den Beamten ging es durch Ortsgebiete, über Güterwege und schwer passierbare Verbindungsstraßen. Sein „Komplize“ am Sozius, ein 15-Jähriger (ebenfalls aus Wartberg ob der Aist), versuchte während der riskanten Fahrt, die Kennzeichentafel mit der Hand abzudecken. Und selbst als die wilde Fahrt in Frensdorf durch einen Sturz gestoppt wurde, versuchten die alkoholisierten Teenager – es wurden 0,32 Promille beim Lenker, 0,38 Promille bei seinem Freund gemessen – noch in ein Feld zu flüchten.