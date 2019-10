„Schlieri“: Mit Schuster zurück an die Weltspitze?

Was exakt in der Vorbereitung mit dem mittlerweile 50-jährigen Vorarlberger Schuster tatsächlich anders läuft, hält Schlierenzauer im Verborgenen. „Zu detailliert werde ich das nicht sagen, weil das gar nicht so einfach zu beschreiben ist“, meinte Schlierenzauer kürzlich bei einem Medientermin in Salzburg. „Werner ist seit 11. Mai mein Berater. Wir arbeiten sehr intensiv an gewissen Dingen und es gibt einiges zu tun. Das fängt bei der Technik an, über das Material, welche Feinheiten es gibt. Skispringen ist sehr sensibel, so ähnlich wie Golf“, vergleicht Schlierenzauer die Fragilität der Sportarten.