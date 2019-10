Herzog hadert nach Pleite: „Das tut richtig weh!“

Andi Herzogs Traum von der erneuten Sensation gegen Österreich - er lebte am Donnerstag in Wien 55 Minuten lang: Israels Teamchef gab im Angriff Dabbur gegenüber Weissman (kam erst in Minute 70) den Vorzug, lebte von Anpfiff weg von der Coaching-Zone aus so richtig mit, gestikulierte, dirigierte und tobte, wenn es mal sein musste: Einen schlampigen Abschlag von Goalie Marciano drosch der 51-Jährige wutentbrannt mit der Faust retour ins Spielfeld, handelte sich prompt einen Rüffel vom vierten Offiziellen ein.