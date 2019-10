Kronen Zeitung setzt verstärkt auf Regionalität

Engagement zahlt sich aus: Zehn Ausgaben produziert die Kronen Zeitung täglich - neben neun Bundesländer-Ausgaben auch eine Wiener Abendausgabe, die alle regional gefertigt werden. In St. Pölten wurde am Donnerstagabend das neue Büro des Niederösterreich-Ressorts eröffnet. Darauf stießen Herausgeber Dr. Christoph Dichand, Chefredakteur Klaus Herrmann sowie viele „Krone“-Kollegen und Prominente an.