Luft-Taxis aus Reichersberg bleiben noch am Boden

EHang-Europa-Chef Felix Lee saß in Reihe eins, als das Air-Taxi am Mittwoch in der zur SES-Gruppe gehörenden Weberzeile in Ried im Innkreis präsentiert wurde. Mit dem Smartphone machte er Fotos. „Das ist nicht Raumschiff Enterprise, das ist real“, schwärmte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, der später Probe sitzen durfte. „Technologisch sind wir bereit“, unterstrich FACC-Sprecher Andreas Perotti, dass es dem Fluggerät, das vom Aussehen her etwas von einer Drohne und einem Hubschrauber hat, eigentlich an nichts mehr fehlt.