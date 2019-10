Hit gegen Israel! „Haben immer Lösungen gefunden“

Foda lässt sich nicht in die Karten blicken, sagt: „Ich habe schon zwei Pläne im Kopf.“ Aber er will warten. Gerade beim Haarriss von Alaba in der Rippe kann jede Minute Gold wert sein. Laimer, der überragende Antreiber, mitverantwortlich für den Umschwung in der EM-Quali, klagt über Adduktoren-Probleme. Foda: „Die letzte Entscheidung treffen die Spieler, das ist abhängig von den Schmerzen. Es bringt niemandem etwas, wenn sie verletzt spielen.“