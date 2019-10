„Eifersucht ist das häufigste Mordmotiv“

In der jüngsten „Brennpunkt“-Diskussion dreht sich alles um den grausamen Fünffachmord in Kitzbühel. Zusammen mit einer Runde von Expertinnen, geht Moderatorin Katja Wagner der Frage nach, wie ein junger Mensch zu so einer Schreckenstat überhaupt fähig sein kann. Warum Eifersucht das häufigste Mordmotiv in Österreich ist und wie gefährlich häusliche Gewalt sein kann, sehen Sie im Video oben.