Familie als Drogenbande - Mutter Chefin der Dealer

Geschredderte Aufzeichnungen

Im Resteimer eines Aktenvernichters fanden die Ermittler auch geschredderte Verkaufsaufzeichnungen. „Ein junger Kollege hat die Schnipsel dann in tagelanger Kleinstarbeit zusammengesetzt“, so Lenzeder. Demnach seien Drogen im Wert von 100.000 Euro verkauft worden: „Vier Verdächtige sitzen in U-Haft, nur der Sohn wurde auf freiem Fuß angezeigt.“