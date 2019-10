Wilde Flucht eines Drogenlenkers vor der Polizei

Andere Lenker gefährdet

Bei der Flucht drängelte er sich durch den Morgenverkehr und nötigte so mehrere Fahrzeuglenker zum Abbremsen bzw. Ausweichen. Nach etwa einem Kilometer fuhr er auf Höhe Hansl-Kreuzung in eine Nebenfahrbahn. Er setzte seine Flucht über Gehsteig, Grünfläche und Randstein fort. Im Linzer Stadtgebiet bog er auf den Löwenzahnweg ein. Am Ende der Salzburger Straße war er dann aber aufgrund von Bahngleisen gezwungen, sein Fahrzeug anzuhalten. Schließlich setzte er die Flucht zu Fuß fort.