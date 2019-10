Dachser in Hörsching: „Nächster Ausbau steht an“

Die für die Lkw vorgesehenen Laderampen sind bereits so nummeriert, als ob die Dachser-Niederlassung in Hörsching bereits die Vollausbau-Stufe erreicht hat, was aber noch gar nicht der Fall ist. Noch. Denn in den Köpfen der Verantwortlichen spukt bereits die Erweiterung der Lagerflächen herum. „Der nächste Ausbau steht an“, bestätigt Günter Hirschbeck, der bei Dachser Österreich für die Europalogistik verantwortlich ist. Platz gibt’s am Grundstück jedenfalls noch.