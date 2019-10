Finanzamt überweist Linzer Pensionisten kein Geld

„In der Vergangenheit hab’ ich das mir zustehende Geld fast immer schon nach zehn Tagen am Konto gehabt. Dass ich jetzt schon so lang warten muss, ist nicht einzusehen“, sagt Franz Hofstadler. In den vergangenen Monaten hat der ÖBB-Pensionist aus Linz deshalb bereits mehrfach erfolglos beim Finanzamt urgiert. „Man hat mir erklärt, dass sie derzeit nicht genügend Leute für eine rasche Bearbeitung hätten“, ärgert sich der 64-Jährige.