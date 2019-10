„Gazzetta“ lernt den Namen „Wolfsberg“ schreiben

Mit dem 1:1 gegen AS Roma ist der WAC ist endgültig in Europa angekommen. Symbolisch dafür steht die Tatsache, dass die berühmteste Sporttageszeitung der Welt „Gazzetta dello Sport“ für einmal nicht mehr „Wolfsberger“ zum WAC sagt (wie bis zum gestrigen Tag immer), sondern richtigerweise nur mehr „Wolfsberg“. Eine kleine Stadt aus Kärnten kennt man mittlerweile überall (nicht so, wie bei der Auslosung, siehe Video).