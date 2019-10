Verheerende Waldbrände bedrohen Orang-Utans

Am heutigen Welttierschutztag - am 4. Oktober - schaut die ganze Welt auf das Wohlergehen von Hund, Katz‘ & Co., aber auch jenes der sogenannten Nutztiere und der freilebenden Tiere in der Natur. Durch Menschenhand gelegte Waldbrände bedrohen nicht nur im Amazonas-Gebiet Tausende Arten, auch in Indonesien lodern die Flammen. Die Umweltschützer von Greenpeace schlagen Alarm und zeigen herzzerreißende Bilder von vor Ort.