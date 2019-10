Paukenschlag! Rossi tauscht den Cheftechniker aus

„Es ist wahr“, sagte der neunfache Weltmeister heute in Thailand, „ich werde den Chefmechaniker wechseln, und es ist eine positive Sache, weil es etwas ist, was mir neue Impulse geben wird. Nach Misano sprach ich mit Silvano, wir wollten etwas tun, um stärker zu werden, und er selbst wollte bei Yamaha bleiben, aber etwas weniger Stressiges ausprobieren (…) Gleichzeitig wollte Yamaha das Testteam in Europa stärken“, bestätigte Rossi.