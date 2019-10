Schock-Aus von Dadic im WM-Siebenkampf!

Dr. Högler hatte Dadic sofort im Khalifa International Stadium in einem Behandlungsraum untersucht und mit Eis behandelt. „Natürlich war Ivi wahnsinnig enttäuscht. Sie hatte sich aber, wie immer, natürlich sehr gut aufgewärmt, eine solche Verletzung kann einfach im Sport immer passieren.“ Am Donnerstagmorgen um 9 Uhr wird er mit Dadic ins Aspetar-Krankenhaus von Doha fahren. „Da machen wir eine Röntgen- und Ultraschall-Untersuchung. Eventuell folgt dann noch ein MRT.“ In jedem Fall, so der Teamarzt, werde Dadic wohl „mehrere Wochen“ pausieren müssen.