Urteil gegen Wiener Hundebesitzerin (49) bestätigt

Zum Zeitpunkt des Vorfalls schwer alkoholisiert

Der Hund, der mittlerweile eingeschläfert wurde, hatte in der Vergangenheit bereits einen Menschen angefallen und diesem in den Hals gebissen. Daher hätte die Frau mit den Rottweiler laut Wiener Tierhaltegesetz nur mit Beißkorb ins Freie gehen dürfen. Außerdem war die 49-Jährige zum Zeitpunkt des Vorfalls schwer alkoholisiert und hatte 1,4 Promille. Überdies hatte sie den Vierbeiner nicht an der kurze Leine, als sie gegen 20.15 Uhr auf die Großeltern und deren 17 Monate altes Enkelkind traf. Diese hatten den Buben in die Mitte genommen und spielerisch geschaukelt. Dies dürfte den Rottweiler offenbar irritiert haben, er riss sich los und stürzte sich auf den kleinen Waris.