Tag der Abrechnung: Strache wird suspendiert

Wahlkater am traditionellen blauen Montag: Der gefallene FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache schlägt wild um sich - und steht am Dienstag vor dem Ausschluss. Sein Nachfolger Norbert Hofer will „moderne Freiheitliche 4.0“ durchsetzen. Der mächtige oberösterreichische Landesparteichef Manfred Haimbuchner kündigte am Montagabend eine Suspendierung Straches an. Am Dienstag will sich dieser mit einer „persönlichen Erklärung“ an die Öffentlichkeit wenden.