Hineinschnuppern in ein lebendiges Berufsfeld

Von Zirkus bis Modenschau

„Interessierte Besucher sollen mit jenen in Kontakt kommen, die in den Heimen arbeiten oder in Ausbildung sind“, so Auinger. Es soll ein erstes Hineinschnuppern in das Berufsfeld rund um die Pflege von alten Menschen sein und zeigen, „dass hier jeder Tag spannend und lebendig ist.“ In den Einrichtungen gibt es heute eine bunte Palette an Aktionen: Ein Zirkus steht ebenso am Programm wie Haustierbesuche, Modenschauen oder Oktoberfeste. Auch Informationsveranstaltungen über Job- und Ausbildungsmöglichkeiten, Zivildienst oder Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Altenarbeit sind eingeplant. https://www.sinnstifter.at/tag-der-altenarbeit-2019/