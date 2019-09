Rendi-Wagner glaubt an „Sieg der Menschlichkeit“

Pamela Rendi-Wagners Hauptziel ist es, eine Neuauflage der türkis-blauen Koalition zu verhindern. Dies stellte die SPÖ-Chefin beim Wahlkampfabtakt am Freitag in einem Festzelt vor der Parteizentrale in Wien zum wiederholten Male klar und zeigte sich auch zuversichtlich, ihr Vorhaben zu erreichen: „Wir können diese schwarz-blaue Koalition beenden.“ „Es wird die Menschlichkeit siegen“, rief die 48-Jährige ihrem Publikum zu.