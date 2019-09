„Hallstatt öffnet uns die Tür zur ganzen Welt“

Kindergeschirr boomt

Der ehemalige Formel-3-Fahrer hat ein besonderes Gespür in Sachen Außenwirkung des Traditionsunternehmens. Was er sich vom 55 m2 großen Auftritt in der beliebten Touristendestination erhofft? „Hallstatt öffnet uns die Tür in die Welt, wir wollen noch berühmter werden und neue Kunden gewinnen“, so Friesacher. Das personalisierte Kindergeschirr, das es seit einigen Monaten gibt, wird gut angenommen. Weitere Geschäftslokale sind derzeit aber nicht geplant.