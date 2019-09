Irrer Golf-Startschuss von Burg Rabenstein ins Tal

Die Stars der „Murhof Legends - Austrian Senior Open“ haben rund um die prestigeträchtigsten Golfturniere der Welt schon so ziemlich alles erlebt. Aus aller Herren Länder flogen sie zur Österreich-Premiere ein. Die weiteste Anreise hatten die beiden Engländer Barry Lane und Clark Dennis, die von den Japan Senior Open aus Tokio in die Steiermark gekommen waren. „Herrlich ist es hier!“, strahlte das Duo nach ersten Schwüngen am Murhof.