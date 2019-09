Strache: Verleumdung, Verrat, verschwitzte Wäsche

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat sich am Mittwoch auf Facebook gegen die jüngsten Vorwürfe wegen angeblich falscher Spesenabrechnungen gewehrt. Die in „Medien kolportierten und völlig unkritisch übernommenen (wieder einmal anonym erhobenen) Verleumdungen gegen meine Person, meine Frau und Familie sind nicht zu tolerieren und schon gar nicht hinzunehmen“, schrieb er. Er werde dagegen vorgehen, kündigte Strache in dem langen Statement an, in dem er auch darlegte, was sich in den ominösen Sporttaschen im Kofferraum seines Autos befunden habe.