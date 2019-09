Wanderer (80) rutscht aus und verunglückt tödlich

Ein Wanderer aus Deutschland ist am Dienstagnachmittag in Lech (Vorarlberg) tödlich verunglückt. Der 80-Jährige war alleine am Lechwanderweg vom Fischteich Zug in Richtung Zugertal unterwegs, rutschte aus und stürzte etwa 30 Meter über steiles Gelände ab. Der Mann zog sich tödliche Kopfverletzungen zu und kam in einer Felsrinne zum Liegen.