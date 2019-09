Schülerin durfte nicht in Schulbus - zweimal!

Bub (8) aus Bus geworfen

Ähnlich lag auch ein Fall in Niederösterreich: Wie berichtet, hatte der Busfahrer einen Achtjährigen, der zusammen mit seinem Bruder (7) in den bis dato einzigen Bus in Richtung Schule eingestiegen war, kurzerhand wieder vor die Tür gesetzt. Der Grund auch hier: Das Fahrzeug sei voll. Mittlerweile hat sich die Situation dort etwas gebessert. Die Strecke eines weiteren Busses wurde ausgeweitet, um so neue Kapazitäten zu schaffen.