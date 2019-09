Alkolenker kippte mit Kleintransporter um

Am Dienstag um 0.02 Uhr wurde die Polizeiinspektion telefonisch verständigt, dass in Mondsee ein verdächtiger Kleintransporter herumfahre und der Fahrer mit einem Leuchtmittel in Richtung der Häuser leuchte. Als Zulassungsbesitzer wurde ein 25-Jähriger aus St. Lorenz ausgeforscht. Bei der Anfahrt wurden die Beamten in der Salzburgerstraße auf einen Kleintransporter aufmerksam, der umgekippt auf der Fahrbahn lag. Das Fahrzeug war vermutlich gegen ein Verkehrszeichen geprallt, auf die Leitplanke aufgefahren und schließlich umgestürzt.