Causa Kuljic: Verteidiger erwägt Haftbeschwerde

Über den ehemaligen Fußballer und Wettskandal-Kronzeugen Sanel Kuljic ist am Montag, wie beantragt, die U-Haft verhängt worden. Dessen Verteidiger Wolfgang Blaschitz überlegt nun, Haftbeschwerde beim Oberlandesgericht einzubringen. Kuljic war wegen Verdachts auf Weitergabe von Suchtmitteln in Untersuchungshaft genommen worden. Die ihm vorgeworfene Menge sei laut Blaschitz jedoch so gering, dass fraglich sei, ob Haft wirklich zu rechtfertigen ist.