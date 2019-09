„Mesut“ entlockt jungen Frauen Sex-Beichten

„Wie oft schaust du Pornos?“, „Hast du es lieber von vorne oder von hinten?“, „Schon mal Sexspielzeuge ausprobiert?“, „Was war der seltsamste Ort, an dem du Sex gehabt hast?“ - am Wiener Stephansplatz traut sich einer was. Der YouTuber Mesut Can Eray verwickelt junge Frauen in intime Gespräche, die er dann auf „Mesut TV“ im Netz öffentlich macht. Aus der Türkei hagelt es bereits scharfe Kritik, das sei sexuelle Belästigung. Auch die Wiener Polizei wurde verständigt, weil angeblich auch minderjährige Mädchen befragt worden seien. Das Erstaunliche: Sehr viele junge Frauen geben freizügig Anwort!