Sportwelt erschüttert: Datenfälschung der Russen?

Das Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) tagt am Montag in der Gastgeberstadt. Unmittelbare Folgen könnte es schon für die russischen Leichtathleten bei der WM in Doha haben, die am Freitag beginnt. Das Council des Weltverbandes berät ebenfalls am Montag über eine Aufhebung oder Verlängerung der Suspendierung des Landes.