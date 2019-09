Pöltls Ex-Klub bringt Sportkopftuch-Linie heraus

Der amtierende NBA-Champion Toronto Raptors hat eine eigene Sportkopftuch-Linie auf den Markt gebracht. Die schwarzen Kopftücher mit dem Logo der Raptors seien in Zusammenarbeit mit einem Sportartikelhersteller entstanden und nun im Team-Laden in Toronto zu kaufen, teilte der Basketball-Club in der Nacht zum Samstag via Instagram mit.