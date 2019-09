„Eine stets verlogene und geschobene Geschichte“

Bundesverwaltungsgericht eingeschaltet

Seit Jahren gibt es heftige Proteste. Weil in Leonding keine Einhausung und Tieferlegung der Trasse geplant ist. In Pasching soll die Haltestelle gestrichen werden. Wegen des Schwenks zum Flughafen Hörsching sollen Teile der bestehen Trasse aufgelöst werden, dafür gibt’s ÖBB-Pläne für einen Rübensammelplatz in Oftering.