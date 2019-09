Behörde sucht undichte Stelle in der Soko Ibiza

Ermittler der Soko Ibiza sollen unerlaubterweise Informationen an Medien weitergegeben haben - geheime Details aus Vernehmungsprotokollen dürften zackzack.at, dem Magazin der Liste JETZT, zugespielt worden sein. Nur einen Tag nach seiner Einvernahme habe zackzack.at bereits über Informationen aus dem Protokoll verfügt, so der Obmann des Vereins „Austria in Motion“, Markus Braun. Die Staatsanwaltschaft ist nun auf der Suche nach dem Informanten, der gegen die Verschwiegenheit verstieß.