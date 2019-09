Waghalsige Fluchtfahrt: Polizist schoss auf Reifen

Ein 28-Jähriger hat am Samstagabend in der Wiener Leopoldstadt mit einem zuvor gestohlenen Pkw eine Fußgängerin und einen Polizisten gefährdet. Erst lenkte der Mann bei seiner Flucht vor der Polizei das Fahrzeug in Richtung eines Beamten, der sich durch einen Sprung hinter einen Stromkasten rettete. Kurz darauf sprang eine 20-Jährige zur Seite, um dem Pkw auszuweichen, und verletzte sich dabei.