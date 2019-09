Verunsichert durch #MeToo: Der Mann in der Krise

Laut Studie wissen Männer, was als Belästigung definiert wird. Wieso sind sie im Alltag dann aber doch so unsicher?

Um ungleiche Machtstrukturen aufrechtzuerhalten und Frauen als „Störfaktor“ am Arbeitsplatz zu deklarieren. Denn die Angst, seinen Status auf Basis des Vorwurfs von sexistischen Aussagen oder Handlungen zu verlieren, entspricht bisher kaum der Realität. Wir erleben immer wieder, dass selbst reale Fälle keine Konsequenzen für Machtpositionen von Männern nach sich ziehen.