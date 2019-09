22-Jährige fünf Meter weit aus Pkw geschleudert

Eine 22-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am Freitag gegen 11:15 Uhr mit ihrem Pkw auf der B115 von Ternberg in Richtung Steyr. Auf einem geraden Straßenabschnitt im Gemeindegebiet von Ternberg kam sie aus unbekannter Ursache rechts auf das Bankett, worauf der Wagen ins Schleudern geriet, quer über die Fahrbahn rutschte und links von der Straße abkam. Dann rutschte das Fahrzeug über die abfallende Straßenböschung und überschlug sich im angrenzenden Feld, wo er am Dach liegen blieb. Die Unfalllenkerin, die nicht angegurtet gewesen sein dürfte, wurde aus dem Wagen geschleudert und lag ca. fünf Meter neben dem Pkw. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 in das LKH Steyr gebracht.