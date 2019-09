Moskau will MH17-„Hauptverdächtigen“ von Kiew

EU-Abgeordnete warnen in offenem Brief vor Ausreise Zemachs

In einem offenen Brief hatten am Mittwoch 40 EU-Abgeordnete den ukrainischen Staatschef Selenskyj davor gewarnt, Zemach nach Russland ausreisen zu lassen. Schließlich handle es sich um einen „Hauptverdächtigen“ beim Abschuss von MH17, der bei den laufenden strafrechtlichen Ermittlungen zu der Tragödie nicht außen vor bleiben dürfe.