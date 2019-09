SPÖ Wien über Kurz: „Aussagen werden nicht wahrer“

„Die Aussagen von Sebastian Kurz werden nicht wahrer, nur weil er sie ständig wiederholt!“ Mit diesen Worten reagierte die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak am Donnerstagvormittag auf erneute Angriffe des ÖVP-Chefs, dass in Wien zu wenig gebaut würde. Novak lud im Gegenzug Kurz zu einem Grätzelbesuch in seinem Heimatbezirk Meidling ein, „um sich selbst ein Bild von den regen Bautätigkeiten zu machen“. Bereits am Montag hatte es zwischen den beiden ein Scharmützel gegeben, weil der SPÖ Wien „das wiederholte Wien-Bashing“ von Kurz sauer aufstieß.