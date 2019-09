Wahlslogans: Was wollen sie uns denn damit sagen?

„Wie in SPÖ beliebt, wird Kandidat nah am Volk gezeigt“

SPÖ: „Die SPÖ lässt es menscheln, das ist eine wohlbekannte und gerne eingesetzte Linie der Partei“, analysiert Puttner. „Wie in der SPÖ beliebt, wird der Kandidat nah am Volk gezeigt.“ Das Fazit des Werbe-Gurus: „Menschlichkeit ist eine gute Botschaft für die Sozialdemokratie.“ Hofer sieht im Fokus auf Soziales und Jobs ebenfalls einen „Klassiker“ - fragt sich aber, ob der Fokus auf das Schlagwort „Menschlichkeit“ ausreicht.