Fußgängerin von Pkw getötet: Wichtige Fragen offen

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Eines steht fest: Die 35-Jährige war am Donnerstag gegen 16.10 Uhr am Verteilerkreis schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Drei Beamte, die sich in dem Polizeiauto befanden, wurden mit Prellungen, Abschürfungen und einer Schulterluxation in ein Krankenhaus gebracht. Der Lenker des schwarzen Jaguars wurde nicht verletzt.