Zwei Messerangriffe auf Burschen in nur 30 Minuten

In der Station Margaretenstraße waren gegen 14 Uhr die unbekannten Männer in die Straßenbahn gestiegen, bald darauf gerieten sie mit dem Jugendlichen in Streit. Dieser eskalierte völlig, einer der Männer zückte ein Messer und stach auf den 17 Jahre alten Burschen ein. „Daraufhin zog der zweite unbekannte Mann den Täter aus dem Waggon und beide flüchteten in unbekannte Richtung“, so Polizeisprecherin Irina Steirer am Donnerstag.