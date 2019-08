MotoGP: Rins fing Marquez in Silverstone noch ab

Für den oberösterreichischen Wildcard-Fahrer Maximilian Kofler lief es in der Moto3 nicht nach Wunsch. Nach einem Sturz in der vorletzten Runde musste sich der KTM-Pilot mit Rang 28 begnügen. “Es war ein sehr aggressives Rennen mit vielen Positionskämpfen. In Kurve 16 ist mir das Vorderrad weggerutscht. Zum Glück ist nichts passiert. Schade natürlich um das Ergebnis, denn insgesamt war ich an der Spitzengruppe näher dran als in Österreich", erklärte Kofler. Trotz seines Sturzes kam er aber noch zehn Sekunden vor dem zweiten Wildcard-Fahrer an diesem Wochenende, dem US-Amerikaner Brandon Paasch, ins Ziel. Der Sieg ging an den Spanier Marcos Ramirez vor seinen italienischen Honda-Markenkollegen Tony Arbolino und Lorenzo Dalla Porta, der damit seine WM-Führung ausbaute.