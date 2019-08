Durchschnittspensionisten: 30 Euro mehr ab 2020

Alle Jahre wieder, stets zum Ende des Sommers, wird in der heimischen Politik die immer gleiche Debatte geführt: Darf’s ein bisserl mehr für Pensionisten sein? Zwar existiert grundsätzlich ein Modell für die automatische Anpassung der Bezüge an die Inflation - darüber hinaus wird allerdings regelmäßig von der Politik etwas draufgelegt, vor allem im Wahlkampf will es sich (fast) keine Partei mit den mehr als zwei Millionen Pensionisten verscherzen.