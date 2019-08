Neuneinhalb Jahre Haft für Messermord in Chemnitz

Knapp ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Deutschen bei einem Stadtfest in Chemnitz ist ein 24-jähriger Syrer zu neun Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Chemnitz sprach Alaa S. am Donnerstag in Dresden wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung schuldig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann vor dem Bundesgerichtshof angefochten werden. Die Tat hatte damals rassistisch motivierte Übergriffe ausgelöst.