Alkolenker zweimal binnen nur 90 Minuten erwischt

Bei der ersten Kontrolle um 18.15 Uhr in Eberschwang ergab der Alkotest 1,16 Promille. „Der Fahrzeugschlüssel konnte dem Autolenker hier von den Beamten aber nicht abgenommen werden, da er angab, dass seine Frau bereits mit dem Schlüssel im Zug nach Hause gefahren sei“, berichtete die Polizei. Er wurde in der Folge von den Beamten ausdrücklich ermahnt, den Wagen nicht mehr in Betrieb zu nehmen.