Virgin Galactic will 2020 Kunden ins All bringen

Der private Weltraumtouristik-Anbieter Virgin Galactic will im kommenden Jahr den kommerziellen Betrieb starten und erstmals Kunden ins Weltall bringen. Das sagte Unternehmenschef George Whitesides am Donnerstag am Rande der Vorstellung des neuen Virgin-Galactic-Kontrollzentrums in der Wüste des US-Bundesstaates New Mexico.