ÖVP: Politischen Islam per Strafgesetz verbieten

Kickl: „An Scheinheiligkeit nicht zu überbieten“

Der angesprochene Ex-Innenminister reagierte am Freitag prompt: Die ÖVP-Forderung sei „an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten“, hieß es in einer Kickl-Aussendung. Er ärgerte sich vor allem darüber, dass die Volkspartei FPÖ-Forderungen kopiere und jetzt im Wahlkampf damit „hausieren“ gehe. Das zeige die „Unglaubwürdigkeit“ der ÖVP. „Schießlich war es in der Bundesregierung das Justizressort und damit die ÖVP, die ein solches Gesetz blockiert und damit verhindert hat“, so Kickl.