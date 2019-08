Für LASK-Verteidiger Ramsebner ist das Jahr vorbei

Vizemeister LASK muss zumindest für den Rest der Herbstsaison auf Stammkraft Christian Ramsebner verzichten. Der Innenverteidiger wird nach seinem Sehnenabriss im Oberschenkel am Sonntag in Berlin operiert, bestätigte der Club am Dienstag vor dem Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Basel.